Een groep intensivisten van Brabantse ziekenhuizen heeft een brandbrief geschreven over de situatie op de intensive cares. De artsen waarschuwen dat „de Nederlandse bevolking niet lijkt te beseffen hoe dicht we ons momenteel bevinden bij het moment dat de grens van onze ic-capaciteit bereikt wordt”. Een woordvoerder van het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis in Tilburg bevestigt berichtgeving hierover van de NOS.