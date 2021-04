De Franse regering heeft zaterdag een noodoverleg gehouden over de terreurdreiging in het land na de jihadistische aanslag waarbij vrijdag een 49-jarige politiemedewerkster om het leven kwam. Minister van Binnenlandse Zaken Gerald Darmanin zei dat de beveiliging bij politiebureaus wordt verbeterd na de aanslag in Rambouillet, nabij Parijs.