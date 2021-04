‘Kom met begrijpelijke voorlichting over coronavaccinatie’

In een brief aan het ministerie van Volksgezondheid vragen twee artsen om een „duidelijke en voor iedereen begrijpelijke” voorlichtingscampagne over de coronavaccinatie. De opstellers, de Rotterdamse huisarts Shakib Sana en hoogleraar en internist aan het Erasmus MC Robin Peeters, merken dat veel informatie nu aan een deel van de bevolking voorbijgaat, met name in achterstandswijken. Hun oproep krijgt de steun van een lange lijst zorgverleners, beroepsverenigingen van artsen en verpleegkundigen, en een aantal ziekenhuizen.