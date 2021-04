Duitsland is iets positiever geworden over het economisch herstel en zal weldra zijn officiële ramingen naar boven bijstellen. Dat komt onder meer omdat de industrie zich beter dan verwacht staande houdt tijdens de coronapandemie, heeft minister Peter Altmaier van Economische Zaken gezegd in een interview met mediabedrijf Funke Mediengruppe, dat onder meer eigenaar is van acht kranten.