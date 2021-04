Nederland heeft van kredietbeoordelaar Fitch opnieuw de rating AAA meegekregen. Die hoogste rating geeft aan dat het bijzonder veilig is om geld aan de Nederlandse staat te lenen en zorgt ervoor dat de rente op staatsleningen zeer laag en zelfs negatief blijft. De prognose voor de komende tijd is volgens Fitch ook stabiel. Een snelle aanpassing van het kredietoordeel ligt dus niet in de lijn der verwachting.