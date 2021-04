‘Verzekerden kiezen voor meer zekerheid bij zorgkosten’

Verzekerden lijken dit jaar voor meer zekerheid te hebben gekozen in de wijze waarop zij verzekerd zijn voor zorgkosten. Voor het eerst in jaren hebben meer verzekerden een aanvullende zorgverzekering. Het percentage verzekerden dat heeft gekozen voor het vrijwillig verhogen van het eigen risico is ten opzichte van vorig jaar gedaald. Dat concludeert het informatiecentrum voor de zorg Vektis na onderzoek naar veranderingen in de zorgverzekeringsmarkt.