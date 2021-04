Ondanks het negatieve nieuws rond de toeslagenaffaire is de Belastingdienst in trek als werkgever. Vorig jaar solliciteerden er bijna 50.000 mensen bij de Belastingdienst, een kwart meer dan in 2019. Die groei doet zich al een aantal jaren voor: in 2017 meldden zich nog zo’n 15.000 sollicitanten bij de Belastingdienst.