„Vier jaar geleden ben ik overgestapt als matroos bij de Koninklijke Marine naar Pligt Professionals, een potplantenkwekerij. De marine was prachtig, maar vanwege mijn gezin koos ik voor deze baan. Dit is een functie met meer regelmaat. Pligt was voor mij geen onbekende. In een van de vestigingen heb ik van m’n veertiende tot m’n negentiende gewerkt.”