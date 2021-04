Nieuwe aanklacht dreigt tegen agent die Floyd doodde

De Amerikaanse justitie bekijkt of een nieuwe aanklacht mogelijk is tegen de witte ex-agent Derek Chauvin, die al schuldig is bevonden aan de dood van de zwarte George Floyd tijdens een hardhandige arrestatie in de stad Minneapolis. De ontslagen agent zou eerder al met zijn knie op de nek van een zwarte arrestant hebben gedrukt. Het gaat daarbij om een tiener, die bijna 17 minuten lang in bedwang zou zijn gehouden en eveneens klaagde dat hij geen lucht kreeg, meldt ABC News.