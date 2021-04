CDA-leider en demissionair minister van Financiën Wopke Hoekstra pleitte in januari al voor het openbaar maken van de geheime notulen van de ministerraad. Dat zegt hij in een reactie op het besluit van het kabinet om notulen van de ministerraad openbaar te maken. Het gaat specifiek om het verslag van gesprekken die in de ministerraad zijn gevoerd over de affaire met de kinderopvangtoeslag.