In een jeugdgevangenis in Lelystad heeft vrijdag een steekpartij plaatsgevonden. Drie mensen hebben daarbij dusdanige verwondingen opgelopen dat ze naar een ziekenhuis zijn gebracht. Een van hen is een medewerker, de andere twee zijn jongeren die er vastzitten, meldt een woordvoerder van de Dienst Justitiële Inrichtingen. Een verdachte is door de politie meegenomen.