Chipmaker Intel omlaag op Wall Street na kwartaalcijfers

De grote chipproducent Intel behoorde vrijdag tot de verliezers op de beurzen in New York na de bekendmaking van kwartaalcijfers waarbij de vooruitzichten teleurstelden. Ook veel andere bedrijven openden de boeken, waaronder speelgoedfabrikant Mattel, creditcardmaatschappij American Express, oliedienstverlener Schlumberger en industrieconcern Honeywell International. De hoofdgraadmeters in New York gingen bij opening overwegend omhoog na de verliezen een dag eerder.