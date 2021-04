De rechtbank in Amsterdam heeft in juli acht dagen uitgetrokken voor de inhoudelijke behandeling van de zaak van de moord op advocaat Derk Wiersum. Tussen 12 en 21 juli staan de verdachten Moreno B. en Giërmo B. daarvoor terecht. Dat is tenminste de planning van de rechtbank en de wens van het Openbaar Ministerie. De advocaten van beide ontkennende verdachten vinden dat er eerst nog veel aanvullend onderzoek nodig is.