De EU-lidstaten Litouwen, Letland en Estland wijzen in totaal vier Russische diplomaten uit als teken van solidariteit met EU-land Tsjechië, dat met Rusland in de clinch ligt. De regering in Praag stuurde al achttien Russische diplomaten weg omdat twee Russische spionnen achter een fatale explosie in een munitiedepot in 2014 zouden zitten. Tsjechië dreigt met nog meer uitwijzingen.