Gemeenten: verlaag boete voor schending verplichte quarantaine

Het wetsvoorstel over de invoering van de quarantaineplicht zou op twee punten verbeterd moeten worden, vindt de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). In plaats van een plicht tot meewerken zouden mensen in quarantaine volgens de VNG verplicht moeten worden om bereikbaar te zijn, bijvoorbeeld door hun deur te openen als een toezichthouder van de gemeente langskomt. Ook moet het boetebedrag lager: van 435 euro naar 339 euro.