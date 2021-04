Waterschap Rivierenland laat kennisinstituut Deltares onderzoeken of de versterking van de Lekdijk tussen Kinderdijk en Schoonhovenseveer goed is uitgevoerd. Dat heeft het waterschapsbestuur besloten nadat hoogleraar geotechniek Stefan van Baars vorige week een zeer kritisch rapport indiende bij het schap, waarin hij stelt dat de dijk door bouwfouten niet meer veilig is.