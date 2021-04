De wereldwijde handel is in februari met 0,3 procent gegroeid in vergelijking met een maand eerder, waarmee verder herstel wordt getoond van de coronacrisis. Dat meldt het Centraal Planbureau (CPB) in zijn maandelijkse Wereldhandelsmonitor. De wereldhandel ligt inmiddels al weer hoger dan voor de coronacrisis, zo werd eerder al bekend.