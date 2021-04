Allfunds flink hoger bij debuut op Beursplein 5

Op de Amsterdamse beurs was vrijdag een hoofdrol weggelegd voor Allfunds. Het Spaanse investeringsplatform werd flink meer waard bij zijn beursdebuut op het Damrak. Ook Basic-Fit stond in de belangstelling. De fitnessketen, die de omzet afgelopen kwartaal vrijwel zag opdrogen door de lockdowns, haalde geld op door nieuwe aandelen uit te geven. De Europese beurzen lieten kleine verliezen zien ondanks bemoedigde signalen over het economische herstel in de eurozone. Een mogelijke verhoging van de belasting op beleggingswinsten in de Verenigde Staten zorgde echter voor enige koersdruk.