Heckrunderen zonder vergunning afgeschoten in Oostvaardersplassen

Staatsbosbeheer heeft zonder de vereiste papieren heckrunderen afgeschoten in de Oostvaardersplassen. De dienst was daarmee in overtreding en heeft het afschieten van de dieren meteen stilgelegd nadat dierenbelangenorganisatie Stamina een verzoek om handhaving indiende bij de Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek (OFGV). De gebiedsbeheerder kan pas weer verder met het karwei als de provincie Flevoland een opdracht tot afschot voor de paarden en runderen heeft verleend. Dat gebeurt naar verwachting volgende week, aldus een woordvoerster van de provincie.