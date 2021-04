Een 9-jarig meisje is donderdagavond in het ziekenhuis overleden nadat zij een dag eerder gewond was geraakt bij een aanrijding in het Limburgse Grubbenvorst. Het meisje stak woensdagavond rond 19.00 uur over op de Burgemeester Cremersstraat toen ze werd geraakt door een personenauto. Ze werd met een ambulance naar het ziekenhuis vervoerd.