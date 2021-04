Bondskanselier Merkel: ik wist niet eerder van fraude Wirecard

De Duitse bondskanselier Angela Merkel zegt niets te weten van de grote fraude bij het failliete fintechbedrijf Wirecard voordat het schandaal in juni vorig jaar bekend werd. Zelf had ze Wirecard eerder nog gepromoot op een reis naar China. Maar daar zou niks achter gezocht moeten worden, benadrukte ze vrijdag voor een parlementaire commissie. Volgens Merkel is het normaal dat de Duitse overheid op buitenlandse reizen opkomt voor de belangen van Duitse bedrijven.