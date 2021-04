Niet eerder kochten Nederlandse consumenten op jaarbasis zoveel online bij Europese webwinkels buiten Nederland sinds het Centraal Bureau van de Statistiek (CBS) begon met meten van deze aankopen in 2014. Dat meldde het CBS vrijdag op basis van voorlopige cijfers. In zeven jaar tijd is het bedrag van 700 miljoen euro bijna verviervoudigd naar 2,6 miljard euro in 2020.