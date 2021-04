Vierdaagsefeesten Nijmegen gaan toch niet door

De Vierdaagsefeesten in Nijmegen gaan in juli toch niet door. De stichting die de feesten rondom de Vierdaagse organiseert heeft maandenlang gewerkt aan verschillende scenario’s om het grootste buitenevenement van Nederland toch binnen de coronaregels te kunnen organiseren. Deze week is echter in overleg met de gemeente Nijmegen en de hulpdiensten besloten dat het niet gaat lukken binnen aanvaardbare risico’s, zegt directeur-bestuurder Joris Bouwmeister van de Stichting Vierdaagsefeesten.