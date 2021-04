VS sturen vliegtuigen voor zoektocht naar Indonesische onderzeeër

De Amerikaanse luchtmacht stuurt een aantal teams om Indonesië te assisteren bij de zoektocht naar een onderzeeër die met 53 matrozen vermist is geraakt, heeft een woordvoerder van het Pentagon gemeld. De Indonesische president Joko Widodo kondigde diezelfde dag ook aan dat de autoriteiten alles in het werk te stellen om de onderzeeër te vinden. De marine liet eerder al weten dat de bemanning tot zaterdag nog over zuurstof zou moeten beschikken.