De aandelenbeurzen in New York hebben donderdag een tik gekregen van nieuws over mogelijke belastingverhogingen voor rijke particulieren. De Amerikaanse president Joe Biden zou het toptarief voor de belastingen op vermogenswinsten bijna willen verdubbelen. Dat betekent onder andere dat beleggers meer aan de fiscus moeten afdragen over de winsten die ze boeken met de verkoop van aandelen.