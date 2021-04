Het CDA heeft met Pieter Omtzigt „goud in handen”, en zou er goed aan doen om zijn ideeën een grotere rol te laten spelen in de partij. Dat staat in een „brandbrief” die zeker achttien lokale afdelingen en de jongerenorganisatie CDJA aan de Tweede Kamerfractie hebben gestuurd. Kabinetsdeelname in Rutte IV vinden ze „ongeloofwaardig en geen optie”.