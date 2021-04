De Russische president Vladimir Poetin heeft zijn Oekraïense ambtgenoot Volodimir Zelenski uitgenodigd voor gesprekken in Moskou, wanneer het hem uitkomt. Zelenski had Poetin een dag eerder uitgenodigd om te praten over de oorlog in het oosten van Oekraïne. De voorkeur van het Oekraïense staatshoofd ging daarbij uit naar een ontmoeting in de Donbass-regio waar de oorlog woedt.