Verdachte steekpartij azc eerder al de fout in

De 24-jarige man die woensdagavond werd gearresteerd op verdenking van het neersteken van zeven bewoners van het azc in Echt (Limburg), ging eerder al de fout in. Volgens burgemeester Jos Hessels van Echt-Susteren werd de man vorige week aangehouden naar aanleiding van een geweldsincident in het azc. Na verhoor werd hij vrijgelaten, maar hij zou als strafmaatregel donderdag worden overgebracht naar een extra beveiligde asielopvang in Hoogeveen.