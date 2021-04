Het aantal coronapatiënten dat in het ziekenhuis is opgenomen op Curaçao neemt af. Volgens cijfers van de overheid lagen er woensdag 82 coronapatiënten in het CMC ziekenhuis, van wie 32 op de intensive care. Twee weken eerder lagen 126 coronapatiënten in het ziekenhuis, van wie 39 op de intensive care. Het eiland telde toen ruim 4500 geregistreerde coronabesmettingen. Dat is inmiddels gedaald naar ruim tweeduizend.