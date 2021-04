Demissionair minister Kajsa Ollongren (Binnenlandse Zaken) wil met makelaars in gesprek om te kijken hoe het biedingsproces op koophuizen eerlijker gemaakt kan worden. De verkoop van huizen verloopt te vaak ondoorzichtig, en makelaars lijken niet altijd de belangen van de kopers of verkopers te dienen. Ollongren maakt zich zorgen over het gebrek aan transparantie, schrijft ze donderdag in een brief aan de Tweede Kamer.