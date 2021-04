Kroongetuige Nabil B. in het liquidatieproces Marengo, hoeft geen duidelijkheid te geven over de financiële verplichtingen die de Staat met de raadslieden van de kroongetuige is aangegaan. Onder anderen de advocaat van verdachte Mohamed R. had daar inzage in gevraagd, ook over de betalingen aan Peter R. de Vries, die optreedt als vertrouwenspersoon van de kroongetuige.