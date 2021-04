Bas van Wijk (24), die in augustus vorig jaar werd doodgeschoten in een recreatiegebied aan de Nieuwe Meer in Amsterdam, is het slachtoffer van zinloos geweld. Daar zijn niet alleen de nabestaanden, maar ook de advocaten van de verdachte schutter Samir El Y. (21) het over eens. Dat bleek donderdag tijdens de tweede en laatste zittingsdag van het strafproces in de rechtbank in Amsterdam.