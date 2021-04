De aandelenbeurzen in New York zijn donderdag licht lager geopend, na de plussen een dag eerder. Beleggers op Wall Street kregen meevallende cijfers over de Amerikaanse uitkeringsaanvragen voorgeschoteld en kwartaalresultaten van onder meer telecom- en mediaconcern AT&T en luchtvaartmaatschappij Southwest Airlines. Verder werd het nieuws verwerkt dat de Europese Centrale Bank (ECB) zijn monetair beleid voorlopig onveranderd laat.