Claims nabestaanden ramp MH17 blijven onderdeel strafproces

De behandeling van verzoeken tot schadevergoeding van nabestaanden van vlucht MH17 blijft vooralsnog in het strafproces. De advocaten van verdachte Oleg Poelatov hadden de rechtbank gevraagd deze vorderingen bij een andere rechter neer te leggen, omdat het tot een onevenredig zware belasting van de strafzaak zou kunnen leiden. Ook waren ze bang niet voldoende kennis van civiel en internationaal recht te hebben. De vorderingen gaan namelijk de landsgrenzen over: de zaak speelt in een Nederlandse rechtbank, het vliegtuig is neergestort in Oekraïne, Poelatov is een Rus.