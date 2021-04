Verschillende grote steden nemen geen extra maatregelen op Koningsdag. Ze roepen hun inwoners op om zoveel mogelijk in hun eigen buurt te blijven en drukke plekken te vermijden. Omdat er nog steeds strenge coronamaatregelen gelden en de versoepelingen pas een dag later ingaan, blijft de handhaving hetzelfde. Wel is er mogelijk extra toezichthouders op de been.