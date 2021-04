De 58-jarige Baarnaar die wordt verdacht van de roof van twee schilderijen van Vincent van Gogh en Frans Hals blijft langer vastzitten. De termijn is met negentig dagen verlengd omdat het om een zware verdenking gaat en er gevaar bestaat dat de verdachte opnieuw in de fout gaat. Hij is eerder veroordeeld voor soortgelijke fouten, laat de rechtbank Midden-Nederland weten.