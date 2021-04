Belgisch OM eist 4 jaar voor met fipronil vervuilen eieren

Het Openbaar Ministerie in België eist vier jaar gevangenisstraf en 800.000 euro boete voor Patrick R. (49) uit Ravels, de spilfiguur in de fipronilcrisis van 2017. Volgens het OM gaat het om een van de grootste zaken rond voedselfraude van de afgelopen jaren, met miljoenen euro’s schade tot gevolg. Miljoenen eieren en kippen moesten na ontdekking van de met fipronil vervuilde eieren vanwege de risico’s voor de volksgezondheid worden vernietigd of geruimd.