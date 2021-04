De toekomst van het openbaar vervoer in de regio Rotterdam en Den Haag is in gevaar. De Rijksoverheid moet op korte termijn structureel geld vrijmaken anders zullen er gevolgen zijn voor de dienstverlening aan de reizigers. Dat schrijven raadsleden van 23 gemeenten waaronder die van Delft, Den Haag en Rotterdam in een brandbrief aan de Tweede Kamer en het kabinet.