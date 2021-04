Oekraïne en vier musea op de Krim doen donderdag bij het gerechtshof in Amsterdam nog een keer hun verhaal over waarom ze vinden dat ze recht hebben op kunstschatten die het Allard Pierson Museum in 2013 in bruikleen kreeg. Het hoger beroep ging bijna twee jaar na een tussenvonnis verder met een nieuwe rechter, aangezien een van de raadsheren is vervangen na een wrakingsverzoek van Oekraïne.