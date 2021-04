Stammen alle huidige mensen van Noach en zijn gezin af? Wanneer de zondvloed niet wereldwijd was, maar slechts in een grote regio plaatsvond, kunnen bevolkingsgroepen elders in de wereld in leven zijn gebleven. Vanuit de behoefte aan te sluiten bij de gangbare wetenschappelijke visie op de oorsprong van de mensheid kiezen diverse uitleggers voor een regionale vloed.