Remkes gevraagd om ingrijpen in Eijsden-Margraten

De oppositie in de gemeenteraad van Eijsden-Margraten heeft waarnemend gouverneur Johan Remkes dringend gevraagd in te grijpen in de plaatselijke gemeentepolitiek. De brief volgt op het plotselinge vertrek van CDA-burgemeester Dieudonné Akkermans dinsdagavond. De oppositie probeerde die avond in de raad een interpellatiedebat te agenderen over belangenverstrengeling binnen het gemeentebestuur, maar de coalitie van CDA en een lokale partij hielden dat tegen, waarop de oppositie boos wegliep uit de vergadering.