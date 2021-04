De reguliere zorg wordt in de ziekenhuizen in ons land steeds verder afgeschaald. Dat zegt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) tegen het ANP. In meerdere ziekenhuizen, verspreid over het land, worden alleen nog operaties die binnen twee weken moeten gebeuren om geen verdere gezondheidsschade te veroorzaken verricht.