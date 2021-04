North Sea Port verwacht eind 2022 volledig herstel van crisis

De havens van Vlissingen, Terneuzen en Gent verwachten pas tegen het einde van volgend jaar qua goederenoverslag op het niveau van voor de coronacrisis te zitten. De havens verenigd in North Sea Port zagen de overslag via zeevaart in het eerste kwartaal van dit jaar uitkomen op het niveau van een jaar eerder. Daarbij moet wel worden opgemerkt dat crisismaatregelen destijds in de laatste weken van maart voor verstoringen zorgden.