Defensie houdt uit voorzorg de F-35’s aan de grond. Mogelijk heeft opspattend gruis bij drie van deze jachtvliegtuigen slijtage veroorzaakt aan de motor. Het gruis zou afkomstig zijn van een antisliplaag van het banenstelsel op Vliegbasis Leeuwarden. Onderzocht wordt of dit inderdaad de oorzaak is. De motorslijtage is op de Friese basis ontdekt tijdens standaard inspecties.