Rekenkamer: slagkracht en toekomst AIVD onder druk

De operationele slagkracht en de toekomstbestendigheid van de inlichtingendiensten AIVD en MIVD staan onder druk. De invoering van de in 2018 ingevoerde nieuwe wet moest de slagkracht van de diensten vergroten, maar het tegendeel is waar. „Door de toegenomen administratieve lasten resteert minder tijd voor het uitvoeren van onderzoek. De effectiviteitswinst die het nieuwe inlichtingenmiddel moest opleveren, is nog niet verzilverd”, aldus donderdag gepubliceerd onderzoek van de Algemene Rekenkamer.