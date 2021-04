Coronacrisis zorgt voor forse omzetdaling groothandel Sligro

Groothandelsketen Sligro had in het eerste kwartaal van dit jaar opnieuw veel last van de coronacrisis. Vergeleken met de situatie een jaar eerder kwam de omzet van de onderneming fors lager uit. Dat komt doordat horecazaken gesloten waren voor bezoekende gasten en veel restaurants dus geen etenswaren hoefden in te kopen bij Sligro. Ook stokten de leveringen aan sportverenigingen, stadions, dagrecreatie, bedrijfscatering en evenementen.