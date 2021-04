Oudste kinderen Ruinerwold betreuren onrust in woonplek jongsten

De oudste vier kinderen van het Ruinerwold-gezin betreuren het dat door toedoen van vader Gerrit Jan van D. en verdachte Josef B. onrust is veroorzaakt onder bewoners van Ermelo waar de vader en jongste kinderen van het gezin wonen. Dat laten zij via hun advocaat Corinne Jeekel in een verklaring weten. „Wat hen nog het meeste raakt, is dat Josef B. daarmee de zo waardevolle anonimiteit van hun jongere broer en zusjes geweld heeft aangedaan”.