Er komen steeds meer ingewikkelde crises en conflicten bij in en rond het Midden-Oosten, constateert Midden-Oostenjournalist Carolien Roelants – „en het zal u ook wel zijn opgevallen dat ze er nooit áf gaan.” Toch is het goed mogelijk om in die wirwar van tegenstellingen en conflicten wat orde te scheppen. Dat is in elk geval wat Roelants doet in haar nieuwe boek ”Wereld in wanorde”.