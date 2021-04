Het CDU-bestuur koos dinsdag voor Armin Laschet als bondskanselierskandidaat. Daarmee is duidelijk wie er in de race zijn om bij de verkiezingen in september de opvolger van Angela Merkel te worden. Een uitgemaakte zaak is het niet: in de jongste peiling voor de zender RTL staan de Groenen ruim op kop. Drie portretten.