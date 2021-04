‘Langzaam herstel coronacrisis zit luchtvaart nog dwars’

Luchtvaartmaatschappijen lijden dit jaar aanzienlijk minder verlies dan tijdens coronajaar 2020, maar het herstel verloopt niet zo voorspoedig als brancheorganisatie IATA eerder verwachtte. Onder meer vertragingen bij de vaccinaties in veel landen, internationale reisbelemmeringen en aarzeling bij reizigers om naar het buitenland te vliegen terwijl corona nog niet onder controle is spelen de het herstel parten. Binnenlands vliegverkeer in landen zoals de Verenigde Staten en China herstelt zich wel goed.